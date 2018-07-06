Нафтогаз подал новый иск против Газпрома на $12 млрд

НАК Нафтогаз Украины подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит в рамках действующего контракта с российским Газпромом. Сумма требований составляет минимум $11,58 млрд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза в пятницу, 6 июля.

"Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов", - заявили в НАКе.

Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж встал на сторону Нафтогаза в споре по транзитному контракту с Газпромом. Арбитраж удовлетворил большинство требований Нафтогаза, в том числе, о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Однако требование НАКа о пересмотре тарифа арбитраж отклонил по процедурным причинам. В частности суд отметил, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле, соответственно.

"Таким образом требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным", - подчеркнули в украинском госхолдинге.

В марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

В НАКе отметили, что Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, "вынудив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте".

Напомним, что со своей стороны ранее Газпром инициировал расторжение действующих с Нафтогазом газовых контрактов на поставку и транзит в Стокгольмском арбитраже.