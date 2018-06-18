Нафтогаз подал иск в шведский суд для возобновления ареста активов Газпрома

Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского монополиста – компании Газпром.

Об этом заявил главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко на своей Facebook-странице.

"Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного. Национальная компания Нафтогаз Украины выигрывает и в этом поединке. Он будет непростым и поэтому мы просим поддержки", - сообщил он.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

28 мая стало известно, что Газпром направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража по транзитному контракту.

При этом 13 июня Газпром заявил, что добился приостановки ареста своих активов. По данным российского монополиста, шведский Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил его ходатайство и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по контракту на транзит газа через Украину. Приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркнули в Газпроме. В свою очередь, в Нафтогазе заявили, что решение суда временное и принято без заслушивания позиции компании. Ходатайство было подано Газпромом 7 июня в связи с попытками Нафтогаза принудительно взыскать $2,6 млрд с российской компании.