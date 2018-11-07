Нафтогаз подал иск к Кабмину на 6,6 млрд грн за газ для населения

Нафтогаз Украины подал иск к Кабинету министров иск о возмещении убытков в размере 6,6 млрд грн, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа (ПСО).
Иск подан в Хозяйственный суд Киева 22 октября 2018 года.
Требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на сумму 6,6 млрд грн.
Напомним, что с 1 ноября 2018 года цена на природный газ для населения увеличилась на 23,5% – до 8 548,9 грн за 1 тыс. куб. м.
Также Кабмин своим постановлением от 19 октября №867 продлил до 1 мая 2020 года возложение специальных обязательств на Нафтогаз и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ.
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