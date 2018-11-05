Нафтогаз не сможет взыскать долг с Газпрома - Fitch

Fitch предположил, что Нафтогазу не удастся взыскать долг с Газпрома

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что Нафтогазу Украины не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с российским монополистом – компанией Газпром.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза, передает агентство Интерфакс-Украина.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.

10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.

В то же время Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

В конце октября коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания взыскала с Газпрома $18 млн в счет погашения пени, которая начисляется в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту.