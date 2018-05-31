Нафтогаз нашел новый источник газа

Нафтогаз Украины намерен в июне осуществить тестовую закупку природного газа внутренней добычи у частных газодобывающих предприятий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.

Нафтогаз Украины объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, что Нафтогаз с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9%, или 810 грн – до 9,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5%, или 852 грн – до 10,89 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).