Нафтогаз готов профинансировать монетизацию субсидий

НАК Нафтогаз Украины может профинансировать монетизацию субсидий.

Об этом сообщил председатель НАК Андрей Коболев, передает Укринформ.

"Нафтогаз может предоставить деньги, чтобы эти субсидии платить, мы являемся источником. Мы можем помочь Минфину провести верификацию базы потребителей. Я уверен, что в существующей системе есть мертвые души, мы их видели. К сожалению, пока нет никакого прогресса, чтобы сделать эту базу единой и публичной", - сказал он.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что Украина сейчас "находится на опасной стадии реформ". "Было сделано много чего полезного, но не популярного. Мы до сих пор не дошли до популярной стадии реформ. Критически важной составляющей реформ является монетизация субсидий. Это возможность давать реальные деньги потребителям, это возможность оставлять сэкономленные деньги тому потребителю, который потратил меньше газа, чем ожидалось по плану", - сказал он.

Коболев также отметил, что конечного потребителя не интересуют Стокгольмский арбитраж и разделение Укртрансгаза.

"Потребителю не очень интересно, состоялся ли анбандлинг, что с Газпромом. Его интересует цена на услугу или товар, каким образом он может ее платить. Еще интересует качество, обслуживание, счета и другие дела, это главные элементы", - считает Коболев.

По его словам, хотя правительство пошло на повышение цены и отмену ее регулирования в будущем, без монетизации реформа будет незавершенной.

Напомним, в январе 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

В сентябре Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.