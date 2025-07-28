«Стратегически важный шаг». Нафтогаз заключил первое соглашение о закупке азербайджанского газа с SOCAR

Об этом сообщила группа Нафтогаз.

Согласно сообщению, также впервые тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», — отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Как сообщалось, на прошлой неделе Нафтогаз привлек кредиты в размере 4,7 млрд грн от Укргазбанка и ПриватБанка на закупку газа.

В мае операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии и Украины разработали схему поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) из Греции в Украину по Трансбалканскому коридору.

Для повышения привлекательности маршрута стороны договорились о едином тарифе на транзит газа со скидкой 25%. Для украинского оператора скидка составит 46%.

Ранее НКРЭКУ приняла решение о согласовании предоставления Оператором ГТС Украины совместного продукта услуг транспортировки вместе с операторами газотранспортных систем 4 стран. Это решение предусматривает проведение единого аукциона для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции в Украину — ориентировочно 3 млн кубометров в сутки.