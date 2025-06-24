После победы в арбитраже. Нафтогаз начинает взыскание с Газпрома $1,4 млрд

Нафтогаз начинает процедуру взыскания 1,37 млрд долларов с Газпрома после победы в арбитраже (Фото: igorgolovniov/depositphotos)

Группа Нафтогаз направляет платежное требование к российскому газовому монополисту Газпрому о взыскании $1,37 млрд в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученного компанией 20 июня 2025 года.

Об этом сообщил Нафтогаз.

Согласно сообщению, эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных Нафтогазом.

Реклама

Отмечается, что в случае отказа Газпрома выполнить решение добровольно, Нафтогаз начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании.

Также параллельно Нафтогаз продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения — о выплате РФ $5 млрд компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году.

«Процесс принудительного исполнения продолжается на разных этапах в десяти юрисдикциях. В Финляндии и Франции уже есть первые результаты — арестовано российское имущество», — говорится в сообщении. — В других странах работа продолжается. В большинстве юрисдикций интересы Нафтогаза представляют ведущие локальные юридические фирмы бесплатно, по принципу pro bono".

Как сообщалось, международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал корпорацию из страны-агрессора РФ Газпром выплатить $1,37 млрд в пользу украинской НАК Нафтогаз, сообщил 23 июня председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Он отметил, что с мая 2022 года руководство Газпрома нарушило свои контрактные обязательства по принципу «take or pay« («бери или плати — ред.) и прекратило оплату.

При этом в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал соответствующий арбитраж против Газпрома.

В апреле 2025 года суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией Россией активов группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ, которой агрессор стремился отменить частичное решение Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму.

Суд подтвердил, что Россия экспроприировала крымские активы Нафтогаза, нарушая положения межправительственного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.