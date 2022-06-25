Коммуналка и люди. Как вернуть переплату за газ — инструкция 25 июня, 08:43 Цей матеріал також доступний українською При переплате за газ можно вернуть средства на свой счет (Фото:tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)

Из-за неспособности многих газсбытов выполнить условия Нафтогаза по закупке дешевого газа для населения компания стала поставщиком газа для почти 9 млн новых хозяйств. Те из них, которые по ошибке переплатили за газ, имеют право на возврат средств.

Что говорит закон

Право на возврат средств утверждено Правилами поставки природного газа, утвержденными соответствующим постановлением НКРЭКУ.

«В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования», - цитирует консультационный центр для населения ГазПравда.

Видео дня

Как отмечают в центре, это касается и случаев, когда потребители уплатили за май 2022 предыдущим поставщикам газа, хотя на самом деле уже получали голубое топливо от ГК Нафтогаз Украины как от поставщика последней надежды.

Можно ли перевести переплату на счет нового поставщика

При изменении поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Также переплату за поставку газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа.

Однако вернуть средства на свой лицевой счет возможно.

Как вернуть средства на свой личный счет

Для возврата переплаты на свой лицевой счет следует обратиться к вашему предыдущему поставщику газа и написать заявление.

Как составить заявление

Заявление о возврате средств переплаты на свой лицевой счет составляется в произвольной форме с обязательным указанием номера лицевого счета.

Куда отправлять заявление

Послать заявление можно по почте на официальный адрес предыдущего поставщика. Также заявление можно отправить по электронной почте на официальный электронный адрес. В таком случае следует отправлять подписанную фотокопию заявления.

Какие документы нужно подать

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

копию паспорта владельца лицевого счета ( 1, 2 страницы и регистрация);

копию идентификационного кода владельца лицевого счета;

справку с реквизитами карточного счета из банка ( или выписка из Приват24);

копию квитанции об оплате за газ за период, когда возникла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем (содержать надпись согласно оригиналу, дату и подпись).

Напомним, при оплате за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 30 июня начисляется скидка 1%, а использовать ее клиент сможет во время следующего платежа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.