Первые ласточки. Укрзализныця начала национализацию российских вагонов 15 марта, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Грузовой вагон РЖД (Фото:baltimpex)

В Украине находится около 15 тыс. российских грузовых вагонов. Из них 3 тыс. точно подпадают под условия национализации имущества РФ.

АО Укрзализныця начинает национализацию российских вагонов, которые находятся в Украине. Это стало возможно после подписания Президентом Украины Закона Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ».

«Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем список владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Далее следует Кабмин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины. Процедура займет время, поэтому уже начинаем», — написал в своем телеграмм-канале Александр Камышин, председатель правления УЗ.

По данным компании, сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям.

Российские вагоны на путях Укрзалізниці / Фото: Укрзализныця

«Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ — тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение», — говорит Камышин.

По его словам, на путях УЗ точно есть вагоны, принадлежащие компаниям, в капитале которых есть доля РФ. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это более 3000 вагонов.

«Украинских вагонов в России всего 482», - написал председатель правления УЗ.

10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов.



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