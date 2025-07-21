Проект на $170 млрд. Началось строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции

ГЭС Три ущелья на реке Янцзы в Китае (Фото: geoengineer.org)

Премьер-министр Китая Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточном краю Тибетского нагорья, стоимость которой оценивается по меньшей мере в $170 миллиардов.

Об этом пишет Reuters.

Начало строительства гидроэнергетического проекта, самого амбициозного в Китае со времен строительства плотины Три ущелья на Янцзы, было воспринято китайскими рынками как доказательство экономического стимулирования, что привело к росту цен на акции и доходности облигаций в понедельник, 21 июля.

«Плотина, состоящая из пяти каскадных гидроэлектростанций мощностью 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что равно количеству электроэнергии, потребленной Великобританией в прошлом году, будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо», — говорится в публикации. — «Участок реки падает на 2000 метров (6561 фут) на протяжении 50 км (31 милю), что предлагает огромный гидроэнергетический потенциал».

При этом Индия и Бангладеш уже выразили обеспокоенность относительно возможного воздействия на миллионы людей, живущих ниже по течению, тогда как неправительственные организации предупредили о риске для одной из самых богатых и самых разнообразных сред на плато.

Пекин заявил, что плотина поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и остальной части Китая, не имея значительного влияния на водоснабжение ниже по течению или окружающую среду. Ожидается, что она начнет работать где-то в 2030-х годах.

Проект будет способствовать росту спроса на строительные материалы, такие как цемент и взрывчатые вещества гражданского назначения, говорится в записке для клиентов компании Huatai Securities.

Премьер-министр Китая назвал дамбу «проектом века» и сказал, что особый акцент «необходимо сделать на сохранении окружающей среды, чтобы предотвратить вред окружающей среде».

Этот проект, реализуемый под руководством недавно созданной государственной группы China Yajiang Group, знаменует собой значительное увеличение государственных инвестиций, что будет способствовать укреплению экономического роста, поскольку нынешние движущие силы демонстрируют признаки спада, говорится в публикации.

«Если предположить, что строительство продлится 10 лет, то рост инвестиций/ВВП может достичь 120 миллиардов юаней (16,7 миллиарда долларов) за один год», — говорится в записке Citi — «Фактические экономические выгоды могут выйти за эти пределы».

Китай не предоставил оценки количества рабочих мест, которые может создать проект.

По сообщениям государственных СМИ, Три ущелья, на строительство которых понадобилось почти два десятилетия, создали почти миллион рабочих мест, хотя и по меньшей мере такое же количество людей осталось без работы.

«Ярлунг Цангпо превращается в реку Брахмапутра, когда она выходит из Тибета и течет на юг в Индию, а затем, в конце концов, в Бангладеш», — говорится в публикации, — «Неправительственные организации утверждают, что плотина нанесет необратимый вред Тибетскому нагорью и поразит миллионы людей, живущих ниже по течению».

Как сообщалось, в 2024 году Китайское правительство одобрило строительство крупнейшей в мире гидроэнергетической плотины в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо в оккупированном Тибете, недалеко от границы с Индией.

Для строительства плотины планируют привлечь $137 млрд (1 трлн юаней) инвестиций, что сделает ее одним из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории.

Эксперты прогнозируют, что реализация проекта займет не менее 10 лет и потребует создания новой энергосети, поскольку в Тибете «нет необходимости» в таком масштабном энергоснабжении.