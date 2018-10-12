НАБУ засекретило часть отчета по расследованию Роттердам+

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило информацию экономического отчета относительно применения формулы Роттердам+ по делу о фактах возможного злоупотребления служебным положением членами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) при утверждении оптовой цены электрической энергии по указанной формуле.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських новин.

НАБУ отметило, что указанный отчет является материалами уголовного производства и, поскольку содержит сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению, правовые основания для предоставления его копии отсутствуют.

Неделей ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что бюро получило экономический отчет о безосновательности применения формулы Роттердам+. По его словам, установлена сумма ущерба – 15 млрд грн. Однако, должна быть еще проведена экспертиза, на основании которой примут окончательное решение.

В марте 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно скандальной формулы цены на уголь. НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы Роттердам+.

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию с апреля 2016 года.