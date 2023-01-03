Бывший «смотрящий» за Минюстом. НАБУ разыскивает организатора преступной группы Довбенко 3 января, 14:48 По версии НАБУ он организовал коррупционную схему по реализации арестованного имущества (Фото:Андрій Довбенко via Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Андрея Довбенко, которого называли «смотрящим» за Минюстом.

Как сообщает НАБУ, Довбенко является организатором преступной группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА.



По информации следствия, он на протяжении 2017−2018 годов предложил главе АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который на протяжении нескольких лет оказал опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции, саму АРМУ, ГП Сетам, организатор был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности агентства.

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В НАБУ заявляют, что Довбенко разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.

Глава АРМА, как утверждает следствие, принял предложение Довбенко. Среди прочего он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ.

Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать только одна структура — ГП СЕТАМ, генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ. Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, при которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц.

Участники ОПГ в составе четырех человек, вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года по меньшей мере четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети Ашан, — реализована в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области — занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида — почти в 5 раз дешевле рыночных цен;

продажа зерна, крупы и масличных культур — в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

По предварительным оценкам, причиненный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила ее размер и сейчас составляет 485 млн грн.