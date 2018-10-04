НАБУ оценило многомиллиардный ущерб от Роттердам+

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило экономический отчет о безосновательности применения формулы Роттердам+. Установлена сумма – 15 млрд грн. Однако, должна быть еще проведена экспертиза, на основании которой примут окончательное решение.

Об этом заявил директор Бюро Артем Сытник на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Что касается этого дела... на днях получен экономический отчет специалистов о том, что действительно безосновательно был применен Роттердам+. Установлена сумма незаконно взысканных, фактически полученных средств в результате необоснованного применения этой формулы. Эта сумма составляет 15 млрд грн", – сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул: "Для того чтобы принять окончательное решение по делу, нужна экспертиза. Сейчас решается вопрос вместе с прокурором о назначении экспертизы и после получения результатов экспертизы будет окончательное решение".

Также, по его словам, в этом производстве есть ряд международно-правовых поручений. "Ответы на них также будут влиять на окончательное решение", – отметил Сытник.

Он подытожил: "Работа проведена, фактически мы сейчас на финальной стадии до принятия окончательного решения".

Напомним, что НАБУ подозревает членов Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы Роттердам+.

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию с апреля 2016 года.