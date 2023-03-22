Подозревают в краже 500 млн грн. НАБУ обвинило бывшего главу Фонда госимущества Сенниченко в создании преступной организации 22 марта, 18:00 Дмитрий Сенниченко (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.



В НАБУ заявили, что Сенниченко якобы руководил преступной организацией, участники которой на протяжении 2019−2021 годов завладели более 500 млн грн средств Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля ОПЗ, составляет более 2 млрд грн, утверждают в агентстве.

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Среди обвиняемых (должности указаны на момент совершения преступления):

председатель Фонда государственного имущества Украины ( руководитель ЗО, организатор);

руководитель ЗО, организатор); приближенное к председателю ФГИ лицо ( соорганизатор);

соорганизатор); советник председателя ФГИУ;

два и.о. директора Одесского припортового завода ( в разные периоды);

завода разные периоды); и.о. руководителя Объединенной горно- химической компании ;

горно- ; два владельца ООО — победителя аукциона на ОПЗ;

два физических лица — соучастники преступления.

И.о. директора ОПЗ и советник председателя ФГИУ задержаны. Семерым лицам — экспредседателю ФГИУ, приближенному к нему лицу, и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя АО ОГХК, двум владельцам ООО и одному физлицу — сообщили о подозрении. Еще одному человеку сообщение о подозрении было вручено лично.

Советник главы офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что по данным следствия, Сенниченко сейчас находится за границей (вероятно, Испания и Лазурное побережье).

В НАБУ сообщили, что установили два эпизода деятельности преступной организации. Первый — по коррупции на Одесском припортовом заводе (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года Сенниченко добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета ОПЗ, впоследствии согласовавших назначение участника своей организации директором завода.

Подозреваемые в течение мая 2020 - октября 2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше меньше платить заводу за переработку сырья. Впоследствии они поняли, что постоянное безосновательное продление договора между ОПЗ и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика, предполагая победу в нем подконтрольной им компании.

Когда произошло иначе — незаконно отменили результаты и подписали договор с заранее определенным ООО, которое согласилось работать с заводом на старых условиях, не увеличивая, а впоследствии даже уменьшая сумму компенсации за переработку сырья.

Как следствие, ОПЗ понесло непредвиденные договором расходы на сумму свыше 80 млн грн, а в целом за период с мая по декабрь 2020 года потерял свыше 390 млн грн.

Второй эпизод относится к Объединенной горно-химической компании (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года Сенниченко якобы добился назначения «лояльного» и. директора ОГХК. Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020−2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма.



Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.

«Для создания имиджа лица, нетерпимого к коррупционным проявлениям, на протяжении 2019−2020 годов бывший глава Фонда трижды выступил разоблачителем коррупции, написав соответствующие заявления в НАБУ и широко проинформировав об этом общественность. Как впоследствии обнаружили детективы и прокуроры, о фактах предоставления неправомерной выгоды тогдашний руководитель ФГИ сообщал, чтобы устранить „конкурентов“ на ОПЗ и ОГХК и других предприятиях из сферы ФГИ — лишь бы подконтрольная его преступной организации компания могла заработать. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе расследования документы», — заявили в НАБУ.

В результате этих двух эпизодов, утверждают в НАБУ, государству причинено более 500 млн грн ущерба. Следствие продолжается.

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