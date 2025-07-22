СБУ провела самую масштабную операцию против детективов НАБУ, обвиняя одних в государственной измене, а других в причастности к ДТП (Фото: t.me/SBUkr)

Антикоррупционная система под угрозой разрушения из-за того, что слишком близко подошла к ближайшему окружению президента. Власть, вероятно, планирует ослабить НАБУ и САП: изменить подотчетность или урезать им полномочия

В понедельник, 21 июля, СБУ провела более 70 обысков по меньшей мере у 15 работников НАБУ. Среди главных фигурантов — Руслан Магамедрасулов, руководитель межрегионального управления детективов, подозреваемый в связях с депутатом от ОПЗЖ Федором Христенко, завербованным ФСБ еще во времена Януковича. Магамедрасулов уже арестован. Обыски также прошли у другого руководителя детективов — Александра Скомарова, которому подозрение не объявлено, но изъят телефон.

Параллельно ГБР провело обыски у нескольких других детективов НАБУ по делам о ДТП, произошедших несколько лет назад. СБУ и ОГП также заявили о разоблачении «крота» в центральном аппарате НАБУ, который якобы передавал информацию ФСБ через бывшего охранника Януковича Дмитрия Иванцова. По данным спецслужбы, зафиксировано более 60 случаев утечки информации.

Еще один эпизод — проверка СБУ в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), во время которой, в САП считают произошла утечка секретных данных. В Центре противодействия коррупции (ЦПК) заявили, что это не борьба с вражеской агентурой, а попытка контролировать или ликвидировать независимость НАБУ и САП.

По информации источников NV Бизнес, во власти рассматривают варианты переформатирования антикоррупционной системы по решению СНБО и возможного объявления подозрения руководителю НАБУ Семену Кривоносу. Тем временем, послы G7 подчеркнули обеспокоенность происходящим вокруг НАБУ и обещают следить за ситуацией.

NV Бизнес выделяет пять аргументов, почему спецоперация СБУ — напоминает не только борьбу с ФСБ, но и попыткой парализовать НАБУ и САП, которые расследуют дела, затрагивающие окружение президента.

Аргумент первый. Потеря контроля над антикоррупционными органами