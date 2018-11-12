На украинские дороги потратили рекордную сумму - Омелян

В Украине потратили более 50 млрд грн на дороги

На ремонт дорог в Украине потратили более 50 млрд грн, учитывая все источники финансирования, что является рекордной суммой.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

"За этот год мы инвестировали 32,6 млрд грн в дорожное строительство напрямую с Дорожного фонда. Фактически, по всем остальным источникам финансирования, - это почти 50 млрд грн - рекордная сумма для Украины", - рассказал министр.

Омелян также добавил, что Мининфраструктуры и Укравтодор являются лидерами по использованию международных средств.

"Если традиционно выборка в Украине колеблется в рамках 20-30%, на дорожных работах мы уже имеем 50%", - подчеркнул он.

Напомним, что госбюджет на 2018 год предусматривает на созданный государственный дорожный фонд объем расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

Отметим, что в 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.