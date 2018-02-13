На рынок ЕС уже вышли более 14 тысяч компаний из Украины

Количество украинских предприятий, экспортирующих свои товары на рынки государств-членов Европейского Союза, в 2017 году составило более 14 тысяч. За последний год их стало больше на 734 компании.

Об этом рассказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью Укринформ.

"Однако, должен отметить, что, к сожалению, доля малых и средних предприятий в этом списке остается недостаточной", - добавил он.

По его словам, очень часто представители наших малых и средних предприятий не знают, где можно найти необходимую базовую информацию по выходу товаров на рынок Евросоюза, а также о существовании программы ЕС, благодаря которой можно искать иностранных партнеров для установления сотрудничества.

Посол напомнил, что за 2017 статистика торговли с ЕС "понесла ощутимые положительные изменения". В частности, в 2017 году экспорт в страны Евросоюза вырос на 30%, а доля ЕС в структуре внешней торговли Украины уже составляет почти 43%. При этом в 2013 году этот показатель был равен не более 20%.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской аграрной продукции в страны Евросоюза по 2017 составил $5,8 млрд и увеличился на 37,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.