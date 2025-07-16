Подделывали известные мировые бренды. На Киевщине ликвидировали масштабное производство фальсифицированного кофе

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении организатору и 5 его сообщникам, которые наладили в Киевской области подпольное изготовление кофе и его продажу под видом продукции известных мировых брендов.

Об этом сообщило БЭБ.

Согласно сообщению, подозреваемые, не имея никаких договоров, лицензий или других разрешительных документов на использование торговых марок, организовали масштабное производство фальсифицированного кофе в складских помещениях на Киевщине.

«Поддельную продукцию изготавливали и сбывали под видом оригинальной — оптом и в розницу через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках», — говорится в сообщении. — «Кроме того, по имеющейся информации, подозреваемые легализовали более 100 млн грн доходов, полученных от противоправной деятельности».

Изъято оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, полиграфическое оборудование, готовая продукция, наличные, компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Также изъято 11 элитных транспортных средств, среди которых автомобили марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE и другие.

«Ранее детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции уже проводили обыски на одном из производств упоминавшейся сети. Тогда было изъято имущество в том числе оборудование и готовая продукция стоимостью более 20 млн грн», — говорится в сообщении, — «Впрочем постановлением суда часть изъятого было возвращено владельцам, что позволило подозреваемым возобновить незаконную деятельность».

Как сообщалось, в июле Бюро экономической безопасности разоблачило в Киевской области масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет.

В июне Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые незаконно изготавливали в Киеве алкогольные напитки, а также транспортировали, хранили и продавали оптовыми партиями спирт.