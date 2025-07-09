Об этом сообщила компания.

«Энергоатом заявляет о крайне опасном для энергетической безопасности страны решении об исключении общества из перечня предприятий, совершение исполнительных действий в отношении которых было остановлено на период действия военного положения», — говорится в сообщении. — «Это стало основанием для принудительного взыскания Государственной исполнительной службой 126 млн грн со счета Энергоатома».

Согласно сообщению, эти средства, вместо финансирования ремонтной кампании энергоблоков, уже изъяты со счетов общества.

«Заметим, что списание касается исключительно задолженности ЗАЭС, которая находится под оккупацией РФ и соответственно под обстоятельствами форс-мажора», — говорится в сообщении. — «Дальнейшие шаги Государственной исполнительной службы по списанию средств со счета общества могут привести к критическому финансовому состоянию предприятия».

При этом такие решения ставят под реальную угрозу:

— своевременное завершение плановых ремонтов на атомных электростанциях к отопительному сезону;

— стабильную работу энергоблоков, обеспечивающих до 60% электроэнергии страны;

— выполнение контрактов с международными партнерами;

— социальные выплаты более 30 тысячам работников предприятия.

«Энергоатом не только гарантирует стабильную генерацию электроэнергии, но и выполняет программу возложенных специальных обязанностей (ПСО), поставляя самую низкую по цене электроэнергию населению», — сообщила компания. — «В нынешних условиях войны такое решение выглядит по меньшей мере безответственным».

Компания призывает немедленно пересмотреть и отменить соответствующий приказ Минстратегпрома, вернуть Энергоатому статус предприятия критической инфраструктуры с сохранением моратория на принудительное исполнение решений, касающихся операционной деятельности.

Как сообщалось, Энергоатом получил 1,3 млрд грн чистой прибыли в 2024 году.

Энергоатом в 2024 году по сравнению с 2023 годомувеличил производство электроэнергии на 2% до 53 млрд кВт-ч. Также этот показатель на 12% больше, чем в 2022 году.

Сейчас Энергоатом эксплуатирует девять энергоблоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт. Все они расположены на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт после ее оккупации 3−4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.