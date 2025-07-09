Стабильная работа под угрозой. На АЭС могут остановиться ремонты — Энергоатом

9 июля, 15:04
Поделиться:
На энергоблоках украинских атомных электростанций могут остановиться ремонтные работы (Фото: НАЭК Энергоатом)

На энергоблоках украинских атомных электростанций могут остановиться ремонтные работы (Фото: НАЭК Энергоатом)

НАЭК Энергоатом заявляет о рисках остановки ремонтов на энергоблоках атомных электростанций из-за действий Государственной исполнительной службы.

Об этом сообщила компания.

«Энергоатом заявляет о крайне опасном для энергетической безопасности страны решении об исключении общества из перечня предприятий, совершение исполнительных действий в отношении которых было остановлено на период действия военного положения», — говорится в сообщении. — «Это стало основанием для принудительного взыскания Государственной исполнительной службой 126 млн грн со счета Энергоатома».

Реклама

Читайте также:
Возвращение на рынок. Украина заработала до €28 млн на экспорте электроэнергии в июне — и это только начало

Согласно сообщению, эти средства, вместо финансирования ремонтной кампании энергоблоков, уже изъяты со счетов общества.

«Заметим, что списание касается исключительно задолженности ЗАЭС, которая находится под оккупацией РФ и соответственно под обстоятельствами форс-мажора», — говорится в сообщении. — «Дальнейшие шаги Государственной исполнительной службы по списанию средств со счета общества могут привести к критическому финансовому состоянию предприятия».

При этом такие решения ставят под реальную угрозу:

— своевременное завершение плановых ремонтов на атомных электростанциях к отопительному сезону;

— стабильную работу энергоблоков, обеспечивающих до 60% электроэнергии страны;

— выполнение контрактов с международными партнерами;

— социальные выплаты более 30 тысячам работников предприятия.

«Энергоатом не только гарантирует стабильную генерацию электроэнергии, но и выполняет программу возложенных специальных обязанностей (ПСО), поставляя самую низкую по цене электроэнергию населению», — сообщила компания. — «В нынешних условиях войны такое решение выглядит по меньшей мере безответственным».

Компания призывает немедленно пересмотреть и отменить соответствующий приказ Минстратегпрома, вернуть Энергоатому статус предприятия критической инфраструктуры с сохранением моратория на принудительное исполнение решений, касающихся операционной деятельности.

Как сообщалось, Энергоатом получил 1,3 млрд грн чистой прибыли в 2024 году.

Энергоатом в 2024 году по сравнению с 2023 годомувеличил производство электроэнергии на 2% до 53 млрд кВт-ч. Также этот показатель на 12% больше, чем в 2022 году.

Сейчас Энергоатом эксплуатирует девять энергоблоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт. Все они расположены на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт после ее оккупации 3−4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   АЭС Атомная энергетика НАЭК Энергоатом генерация электроэнергии Ремонт Электроэнергия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости