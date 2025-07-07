«Одним махом выгонят всех». Украинских мигрантов предупредили, что есть страны, в которых им могут указать на дверь

Сейчас наблюдается острая нетерпимость к мигрантам в странах Европы и США.

Об этом, как говорится в колонке NV Бізнес, пишет президент TERWIN, основатель EVA, VARUS Руслан Шостак.

«Мы наблюдаем острую нетерпимость к мигрантам в странах Европы и США, которые все больше дрейфуют вправо. И это не абстракция — это политический тренд, который будет определять миграционную политику на годы вперед», — подчеркнул Шостак.

Он также отметил: «Польша избрала президента от правых сил. Венгрия, Австрия, Италия, Швеция, Франция, Германия — или уже имеют, или готовятся к правоконсервативным правительствам. Венгрия, Словакия — здесь все понятно. США демонстрируют нетерпимость к мигрантам. Это означает, что в какой-то момент, например, Польша решит, что причиной ее экономического спада (возможно) являются мигранты из Украины. И одним махом выгонит всех, несмотря на обстоятельства украинцев. Уже сейчас есть предпосылки для этого. „Понаехали“ все чаще звучит в разных странах».

Кроме того, Шостак отметил:«Военные, которые выехали после войны, не смогут смириться со статусом гастарбайтеров вместо Героя войны в Украине. И вернутся. Пенсионерам сократят выплаты — все они вернутся, трудоспособное население вернется, потому что возможностей в Украине будет больше после войны, и зарплаты выше. Этот тренд мы чувствуем уже сейчас».

Ранее сообщалось, что Европейский союз активировал механизм временной защиты для украинцев 4 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и автоматически продлил его на один год. В прошлом году страны ЕС приняли решение о продлении этого режима до марта 2025 года.

По данным Центра экономической стратегии, в конце января 2024 года за границей из-за войны находились 4,9 млн украинцев. Больше всего — в Германии и Польше. Остаться за пределами Украины, согласно исследованию, могут до 2,3 млн человек.

9 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что ЕК согласовала продление статуса временной защиты для украинцев в ЕС.

23 мая на сайте Европейской комиссии были опубликованы результаты опроса Eurobarometer, согласно которым подавляющее большинство европейцев поддерживают предоставление гуманитарной и финансовой помощи Украине, а также согласны принимать беженцев.

28 июля в Германии генсек крупнейшей оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеманн предложил лишить денежной помощи 100 тысяч нетрудоустроенных лиц — в том числе и украинских беженцев. Помощь в виде исключения он хотел оставить родителям-одиночкам и людям, которые ухаживают за родственниками.

6 марта 2025 года стало известно о том, что Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 тысяч украинцев, которые приехали в Штаты после начала полномасштабного вторжения России в Украину