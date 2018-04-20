МВФ заявил о замедлении реформ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) заметил ослабление реформаторских усилий властей Украины.

Об этом заявил глава европейского департамента Фонда Пол Томсен, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим некоторое замедление реформ", - сказал Томсен.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

В марте в МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины.