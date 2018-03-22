МВФ выступил против налоговой амнистии в Украине - Данилюк

Опыт других стран показывает, что налоговая амнистия не сработала

Международный валютный фонд (МВФ) выступает против проведения в Украине налоговой амнистии в любой форме.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Они (МВФ - ред.) против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить", – заявил он.

Данилюк отметил, что Минфин также рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS, однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

"Другое дело - разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией”, - добавил министр.

По его словам, сейчас министерство с Нацбанком и экспертами изучают такой опыт для выработки проекта закона.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение налоговой амнистии в Украине и предложил возвратиться к обсуждению "нулевой" декларации.

Налоговая амнистия — меры по предоставлению налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей.