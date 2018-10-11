МВФ выступил против повышения гарантий по депозитам

В МВФ считают, что Украина не должна увеличивать сумму гарантирования

Международный валютный фонд (МВФ) не поддерживает планы Фонда гарантирования вкладов физлиц увеличить гарантированную сумму выплат.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин, пишет издание FinClub.

По его словам, ФГВФЛ планирует в следующем году увеличить гарантированную сумму выплат до 500 тыс. грн, однако не все поддерживают это.

"Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали – вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше", - отметил Ворушилин.

Ранее он заявлял, что увеличение гарантированных сумм будет поэтапным, но для начала "нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежеспособных банков".

По словам члена парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчак, Фонду разрешат увеличивать гарантированную сумму вкладов.

Сейчас ФГВФЛ гарантирует вклады физлиц и физлиц-предпринимателей на сумму до 200 тыс. грн.