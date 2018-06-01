МВФ вернул Украину к экономическому росту – Данилюк

Данилюк напомнил, что сотрудничество с МВФ не будет проблемой, потому что они поддерживают реформы в Украине

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина вернулись к экономическому росту благодаря программе с Международним валютным фондом (МВФ).

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я человек, который отвечает за взаимодействие с МВФ. Мы вернулись к экономическому росту благодаря программе МВФ. Для нас сотрудничество с МВФ не будет проблемой, потому что они поддерживают реформу. Поэтому этим письмом, я хотел довести до депутатов, которые будут последствия, чтобы не было манипуляций, ведь это последствия не только для этого года", - сказал министр.

По его словам, для того, чтобы пережить следующий год, чтобы люди не попали в финансовый кризис надо проводить ответственную политику, а именно думать на несколько лет вперед. Тоесть, надо вводить трехлетнее бюджетирование.

Кроме того, Данилюк заявил, что непринятие решения об Антикоррупционном суде грозит дополнительными рисками.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд. При этом, регулятор, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.

1 июня, в МВФ заявили, что недовольны последними решениями Кабинета министров об ограничении полномочий Министерства финансов и переподчинения Государственной фискальной службы. В Фонде отметили что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ.