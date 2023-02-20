Глава МВФ Георгиева посетила Ирпень и встретилась с Зеленским 20 февраля, 21:22 Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 февраля, встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Георгиева сказала, что внимательно следит за событиями в Украине, и высоко оценила деятельность украинских властей и институтов, которые «продолжают работать, несмотря на полномасштабное российское вторжение».



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«Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела это увидеть. Когда я завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию», — заявила директор-распорядитель МВФ.

Георгиева посетила Ирпень и рассказала, что ее поразило, как социальная инфраструктура и сети города быстро восстановились и снова работают. Президент поблагодарил главу МВФ за поддержку и подчеркнул, что она позволяет Украине оставаться сильной.

«Это тоже оружие — оружие экономическое, которое позволяет нам, нашему обществу, нашему бизнесу развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, приходили инвестиции, и мы знаем, что МВФ своей деятельностью всегда дает правильные сигналы, поэтому очень благодарим за этот сигнал», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что обсудил с Георгиевой и командой МВФ механизмы финансовой поддержки Украины. Украина рассчитывает на новую большую программу на сумму более 15 млрд долларов добавил он.

«Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению», — добавил он и поблагодарил МВФ за поддержку Украины.



17 февраля миссия МВФ и представители Украины договорились о пересмотре мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.