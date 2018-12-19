МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины Сегодня, 04:54 95 Цей матеріал також доступний українською В МВФ считают, что ВВП Украины по итогам года вырастет на 3,3% Фото: Нацбанк / Flickr

Международный валютный фонд ухудшил прогноз относительно роста ВВП Украины по итогам текущего года с 3,5% до 3,3%, соответствующие цифры приведены в пресс-релизе МВФ об утверждении новой программы сотрудничества с Украиной.

Ранее Фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, однако в октябре повысил прогноз до 3,5%.

Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3% с 3,4%. Прогноз роста в 2019 году остался неизменным на уровне 2,7%.

МВФ также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,3% с 3,1% ВВП, прогноз на 2019 год улучшен с 3,9% до 2,9% ВВП. В 2020 году ожидается дефицит текущего счета на уровне 2,2% ВВП.

По оценкам Фонда, внешние инвестиции в Украину по итогам 2018 года составят $1,7 млрд, что на 26% меньше, чем годом ранее. В 2019 году внешние инвестиции сократятся еще на $100 млн, а в 2020 году их объем снова выйдет на 1,7 млрд долларов.

Уровень инфляции в 2018 году составит 11%, и будет снижаться в последующие годы - до 9,2% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.

Падать будет и уровень безработицы - с 9,2% в 2018 году, до 8,6% в 2019-м и 8% в 2020 году.

Напомним, 19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.