МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2019 году

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Об этом свидетельствует обнародованный во вторник обзор мировой экономики, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, в обзоре говорится, что прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта - до 11%, в 2019 году Фонд ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch также прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Отметим, что ранее в МЭРТ заявляли, что рост ВВП Украина в 2017 году составил 2,2% против 2,3% за 2016 год.

Также недавно Министерство экономического развития и торговли сообщило в консенсус-прогнозе про то, что рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится - до 3,3%.