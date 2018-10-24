МВФ требует от Украины большего повышения цен на газ – СМИ

У Украины есть год на повышение цен на газ

В рамках новых договоренностей Украины с Международным валютным фондом (МВФ) цена на газ для населения должна вырасти еще на 40%. Однако, если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У страны на это есть год.

Об этом изданию Экономическая правда сообщили источники, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора.

Так, программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договоренностям, должна еще на 40%.

Рыночная цена рассчитывается на базе импортного паритета – средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

Собеседники издания указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие "льготные условия" повышения цены на газ Украина не сможет.

По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной следующего года – на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

На прошедшем 24 октября заседании правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.

"Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", – сказал он.

Напомним, что в минувшую пятницу Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.

Напомним, что Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.