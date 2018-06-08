МВФ проведет оценку закона об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, и Международному валютному фонду (МВФ) требуется время для его оценки.

Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

Райс пояснил, что для МВФ важным является обеспечение создания независимого и заслуживающего доверия антикоррупционного суда, который оправдывает ожидания украинского народа.

"В этой связи решающим является процесс отбора судей, заседающих в этом суде, и важно, чтобы панель независимых экспертов, поддерживающая этот процесс, играла решающую роль в проверке того, что кандидаты на должность судьи имеют необходимую квалификацию", – подчеркнул он.

Принятие Радой в четверг закона о Высшем антикоррупционном суде дополняет антикоррупционную стратегию власти Украины, а такой суд является ее новым основополагающим компонентом, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ", – заявил он.

Напомним, что 7 июня Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Ранее закон одобрил парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Как передает Интерфакс-Украина, за такое решение на заседании комитета проголосовало 12 человек.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине – с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

6 июня, послы стран Большой семерки обратились к народным депутатам с призывом принять законопроект, подчеркнув, что создание такого суда должно стать неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот насчет электронного декларирования - ни одной.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.