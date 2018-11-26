МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после введения военного положения

МВФ ранее сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности

У Международного валютного фонда (МВФ) нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба киевского офиса МВФ, передают Українські Новини.

В МВФ напомнили, что ранее сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

"Для фонда важно, чтобы в стране существовал план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации", - добавили в офисе.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы.

Позже стало известно, что движение гражданских судов в Керченском проливе возобновлено.