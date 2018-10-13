МВФ предупредил о растущих угрозах для мировой экономики

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Совместное заседание МФВ и Всемирного банка на острове Бали

Совместное заседание МФВ и Всемирного банка на острове Бали

Международный валютный фонд предупредил о увеличении угроз для мирового экономического роста. Об этом сообщает DW.

Как заявляют в МВФ, времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики, остается все меньше.

Фонд опасается, что к прекращению мирового экономического роста могут привести общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где "исторически высокий уровень долга" может негативно сказаться на перспективах роста.

Также в фонде опасаются усугубления торгового спора между США и Китаем.

Отмечается, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест.

МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста, предотвращения кризисов и других рисков.

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