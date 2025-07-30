Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и до 3,1% - в 2026 году.

Это соответственно на 0,2 и 0,1 процентного пункта больше, чем МВФ прогнозировал в апреле, говорится в обновленном отчете World Economic Outlook, обнародованном на сайте Фонда.

В то же время существенно ухудшен прогноз для РФ: по обновленному прогнозу МВФ, рост российской экономики в 2025 году замедлится до 0,9% (-0,6 п.п.), а в 2026 году составит 1% (+0,1 п.п.).

На улучшение прогноза для мировой экономики повлияли более низкие эффективные тарифные ставки, лучшие финансовые условия и фискальная экспансия в некоторых основных экономиках, пояснили в МВФ.

«Глобальная инфляция снизится, но прогнозируется, что инфляция в США останется выше целевого показателя. Риски снижения, связанные с потенциально высокими тарифами, повышенной неопределенностью и геополитической напряженностью, сохраняются», — отмечается в комментарии к обновленному прогнозу.

В частности, прогноз роста ВВП для развитых экономик повышен на 1 процентный пункт — до 1,5% в 2025 году и 1,6% - в 2026 году.

В том числе экономика США вырастет на 1,5% в 2025 году (+0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом) и на 2% - в 2026 году (+0,3 пункта). Экономика еврозоны вырастет на 1% (+0,1 п.п.) и 1,2% соответственно.

Кроме того, улучшен прогноз роста ВВП для Китая: до 5,1% в 2025 году (+0,8 п.п.) и до 4,2% - в 2026 году (+0,2 п.п.).

Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в 2025 году может вырасти на 2−3%, но существуют высокие риски пессимистического сценария, в случае реализации которого он сократится на 1%.

Негативный сценарий МВФ основывается на предположении, что активные боевые действия в Украине продлятся до середины 2026 года, тогда как в базовый сценарий предполагает завершение войны в конце 2025 года.

По оценкам МВФ, в случае негативного сценария, потребности Украины в финансировании вырастут на $12,4 миллиарда. Это потребует дополнительных мер для обеспечения долговой устойчивости и привлечения дополнительного финансирования — как внешнего (в форме льготных кредитов почти на грантовых условиях), так и внутреннего.

Прежде всего, речь может идти о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и ускорении темпов приведения акцизов к европейскому уровню, чтобы увеличить доходы госбюджета.

В июле 2025 года МВФ рассказал, каких реформ ждет от Украины в первую очередь.