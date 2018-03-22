МВФ пояснил, почему не считает Украину бедной страной

МВФ не считает Украину страной с низкими доходами

Международный валютный фонд (МВФ) связывает падение доходов в Украине прежде всего с военным конфликтом и относит ее к развивающимся странам.

Об этом говорится в исследовании МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, передает УНИАН.

"Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде.

В МВФ поясняют, что Украина не была включена в группу низкодоходных стран, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой. Хотя по уровню доходов на одного гражданина Украина действительно попадает в перечень именно бедных стран.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой - ред.)", - сообщили в МВФ.

Как сообщалось, недавно Украина вошла в ТОП-50 развивающихся стран по индексу инклюзивности экономического развития, который оценивает степень распространенности позитивных эффектов экономического роста на все слои населения.