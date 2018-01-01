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МВФ объявил дату заседания по вопросу новой программы поддержки Украины

Сегодня, 15:16
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Украина рассчитывает, что совет директор МВФ одобрит новую 14-месячную программу поддержки

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 18 декабря проведет заседание по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA).

Об этом сообщается на сайте фонда.

В марте 2019 года истекает срок программы расширенного финансирования (EFF), которую МВФ утвердил для Украины в марте 2015 года. Украина рассчитывает, что совет директор МВФ одобрит новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by (SBA) объемом около $3,9 млрд. Она должна помочь Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

Ранее МВФ заявлял, что ожидает выполнения от Украины всех необходимых предварительных условий (prior actions) новой программы до 10 декабря, после чего срочно будет инициировано заседание совета директоров для обсуждения программы SBA.

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Теги:   МВФ

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Сегодня, 15:16

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МВФ объявил дату заседания по вопросу новой программы поддержки Украины

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