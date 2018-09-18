МВФ не хотел брать на себя "дыру" в $40 млрд платежей - Яресько

По словам Яресько, большая часть реформы за 26-27 лет делалась последние три года

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал программу помощи Украине в 2015 году только при условии того, что кредиторы из частного сектора, а также другие государства возьмут на себя часть ответственности за "дыру" в размере 40 млрд.

Об этом заявила eкс-министр финансов Наталья Яресько в эфире Радио НВ.

"МВФ не хотел брать на себя всю дыру в $40 млрд платежей, платежного баланса, взял на себя часть, но только при условии, что мы реструктуризации сделаем на часть, и мы получим от других наших партнеров часть. Мы взяли на себя обязательства делать конкретные реформы по разным секторам отрасли экономики", - сказала она.

Также eкс-министр финансов отметила, что большая часть реформ, проведенных за годы независимости Украины, была осуществлена именно за последние три года.

"Многие части исполнилось. Я думаю, что за те годы...Большая часть реформы за 26-27 лет делалась этими последними тремя годами. Я абсолютно с этим согласна. Но нельзя останавливаться, мы далеко от того конца", - сказала Яресько.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна была проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.