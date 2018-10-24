МВФ назвал условие для заключения новой кредитной программы с Украиной

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – отмечено в документе.

Напомним, что в минувшую пятницу Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу EFF.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.