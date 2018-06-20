МВФ назвал главные условия для выделения транша Украине

Кристин Лагард рассказала, что нужно Украине для следующего транша

Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде является значимым шагом в борьбе с коррупцией. Однако, теперь важно оперативно учредить новый судебный орган и восстановить норму о его полномочиях. Также остаются открытыми вопросы с ценами на газ и дефицита госбюджета.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по итогам проведенного накануне разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Меня очень вдохновляет принятие парламентом Украины закона о Высшем антикоррупционном суде Украины, который является очень важным шагом в борьбе с коррупцией. Новый закон открывает путь для учреждения независимого и сильного антикоррупционного суда, который примкнет к действующим институтам (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура) для обеспечения ответственности и правосудия, требуемого народом Украины от публичных должностных лиц", - отметила Лагард.

При этом, она добавила, что была достигнута договоренность о безотлагательном принятии парламентом дополнительного закона, который позволит непосредственно сформировать суд до конца года.

"Не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции", - отметила глава МВФ.

Кроме того, по словам Лагард, достигнута договоренность с главой государства о продолжении тесного сотрудничества, в том числе с правительством, для своевременного выполнения этих, а также других условий, прежде всего, касающихся цен на газ и соблюдения предельного дефицита госбюджета.

"Это критически важно для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы", – подчеркнула Лагард

Как известно, Международный валютный фонд ранее выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинская власть сможет продемонстрировать прогресс в выполнении необходимых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк предусмотрел выделение очередного кредитного транша МВФ (примерно $1,9 млрд) только во втором полугодии 2018 года.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после завершения текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составлять примерно $5,5 млрд. В то же время регулятор, по-прежнему ожидает поступления от МВФ примерно $2 млрд в 2018 году по текущей программе.