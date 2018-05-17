МВФ назвал критически важное требование для следующего транша

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МВФ назвал критически важное требование для следующего транша

Международный валютный фонд (МВФ) считает принятие закона об Антикоррупционном суде критически важным для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины.

Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Необходим прогресс по ряду вопросов, чтобы мы могли завершить четвертый пересмотр (программы EFF – ред.). Это касается и энергетического сектора, и фискальной политики, и принятия закона, который позволит учредить сильный и независимый Антикоррупционный суд. Последнее является критически важным", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

При этом Д.Райс подчеркнул, что окончательная версия закона об Антикоррупционном суде должна полностью соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы.

Представитель МВФ также напомнил о необходимости приведения внутренних тарифов на газ до рыночного уровня. Наряду с этим важно обеспечить защиту от такого повышения малообеспеченных и незащищенных слоев населения, добавил он.

"Дата приезда миссии в Киев в рамках четвертого пересмотра программы EFF пока не определена", - подытожил Райс.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать Антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

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