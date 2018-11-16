МВФ назвал ключевой показатель для экономической стабильности Украины

Соблюдение фискальной дисциплины и привлечение инвестиций являются ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины.
Об этом заявил постпред Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.
"Ключевое здесь - это соблюдение фискальной дисциплины, привлечение инвестиций", – сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в пятницу, 16 ноября.
Люнгман также отметил в этом контексте важную роль правительственной политики.
"Как достичь снижения государственного долга? Во-первых, уровень дефицита бюджета по отношению к ВВП необходимо удерживать в пределах 2,3%", – отметил он.
Кабинет министров во время заседания 14 ноября одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. Как отметила во время заседания и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП.
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждал, что парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год в четверг, 22 ноября.
Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.
Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.
Параллельно ВБ по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. Вместе с тем, новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена без достижения соглашения с МВФ.
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