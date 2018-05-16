МВФ назвал главные реформы для роста экономики Украины

В МВФ назвали восемь ключевых реформ для роста экономики страны

Для обеспечения стойкого экономического роста Украина ввела и продолжает работать над восемью ключевыми структурными реформами.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает Укринформ.

По его словам, среди таких реформ - реструктуризация Нацбанка, очистка финансового сектора, перестройка системы управления государственными финансами и налоговой администрацией, реформа пенсионного обеспечения и энергетического сектора, приватизация, борьба с коррупцией, а также открытие рынка земли.

Объединяет все эти реформы необходимость иметь крепкую институционную почву для их реализации.

"Значение крепких и эффективных правительственных институций является ключевым для обеспечения основательного экономического роста, что доказано авторитетными экономическими исследованиями. Институционно зрелые государства традиционно демонстрируют высшие темпы экономического развития, хотя экономисты все еще спорят, что является производным одно от другого - либо мощные институты прежде всего способствуют экономическому подъему, либо, наоборот, устойчивое развитие укрепляет сами институты", - отметил Люнгман.

Напомним, что ранее МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост экономики страны на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста экномики Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.