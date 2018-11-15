МВФ назвал главное условие для начала новой программы с Украиной

0 комментировать
МВФ ожидает принятия госбюджета-2019

МВФ ожидает принятия госбюджета-2019

Рассмотрение советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы сотрудничества с Украиной возможно после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год.

Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Власти страны продолжают работать над выполнением предварительных условий, необходимых для дальнейшего утверждения новой программы советом директоров. Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит программу позже, в этом году, после выполнения этих предварительных условий, а именно – утверждения госбюджета на 2019 год…", – сказал он.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.  Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд. 

Ранее в Совете директоров МВФ заявляли, что готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Кабинет министров во время заседания 14 ноября одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. Как отметила во время заседания и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждал, что парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год в четверг, 22 ноября.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове