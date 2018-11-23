МВФ настаивает на очередном повышении цен на газ

Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ

Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ, являющийся одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на пресс-конференции в Киеве, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", – сказала она.

По словам Маркаровой, дискуссии, в частности, идут вокруг постепенного повышения до рыночного уровня цен на газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии.

"Постановление (№867 от 19 октября 2018 года – ред.), как вы знаете, Кабинет министров уже утвердил. Сейчас продолжается процесс пересмотра тарифов, который следует за постановлением", - сказала она.

Глава Минфина отказалась спрогнозировать, как быстро МВФ может рассмотреть вопрос продолжения сотрудничества с Украиной.

"Мы сейчас пытаемся максимально быстро направить (утвержденный госбюджет-2019 – ред.) нашим партнерам. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать, когда МВФ будет готов вынести на рассмотрение совета директоров вопрос утверждения новой программы с Украиной", - сказала Маркарова.

В то же время она напомнила, что средства Фонда, не зависимо от объема первого транша, будут направлены в резервы Национального банка Украины. Минфин рассчитывает на получение средств макрофинансовой помощи ЕС, а также привлечение финансирования под гарантии Всемирного банка (ВБ), которые привязаны к программе сотрудничества с МВФ.

"Мы надеемся еще в этом году получить €500 млн макрофинансовой помощи ЕС… Гарантия ВБ составляет $650 млн, это означает, что под эту гарантию мы можем привлечь $800 млн и более, выйдя с этой гарантией на рынки", - сказала глава Минфина.

Напомним, что МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Однако Совет директоров МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Напомним, что в октябре Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.