Миссия МВФ начнет работать над новой программой для Украины в октябре — Шмыгаль 20 сентября, 22:24 Денис Шмыгаль и Кристалина Георгиева (Фото:Кабинет министров)

Миссия МВФ начнет работать над новой специальной программой с Украиной в октябре. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале во вторник, 20 сентября.

Глава Кабмина во вторник встретился с руководительницей МВФ Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН.

Шмыгаль поблагодарил МВФ и Георгиеву за быструю реакцию на вызовы, с которыми Украина столкнулась из-за полномасштабной российской агрессии, и за 1,4 млрд долларов помощи. Глава Фонда заверила, что МВФ остается твердым партнером Украины.

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«Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны», — заявил украинский премьер.



13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства.



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