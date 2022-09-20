Миссия МВФ начнет работать над новой программой для Украины в октябре — Шмыгаль

20 сентября, 22:24
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Денис Шмыгаль и Кристалина Георгиева (Фото:Кабинет министров)

Денис Шмыгаль и Кристалина Георгиева (Фото:Кабинет министров)

Миссия МВФ начнет работать над новой специальной программой с Украиной в октябре. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале во вторник, 20 сентября.

Глава Кабмина во вторник встретился с руководительницей МВФ Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН.

Шмыгаль поблагодарил МВФ и Георгиеву за быструю реакцию на вызовы, с которыми Украина столкнулась из-за полномасштабной российской агрессии, и за 1,4 млрд долларов помощи. Глава Фонда заверила, что МВФ остается твердым партнером Украины.

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«Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны», — заявил украинский премьер.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

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9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Макрофинансовая помощь МВФ Кабинет министров Украины Финансовая помощь Кристалина Георгиева Денис Шмыгаль Война России против Украины

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