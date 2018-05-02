МВФ изменил оценку темпов роста украинской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел темпы прироста украинской экономики на 2019 год, увеличив номинальный ВВП со $118,8 млрд до $126,7 млрд.

Об этом говорится в статье издания Зеркало недели.

По условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции ) будет больше $125,4 млрд.

"МВФ пересмотрел прогноз на 2019 год, увеличив номинальный ВВП с $118,8 млрд до $126,7 млрд. Даже прогноз реального ВВП, который, согласно ожиданиям МВФ, наоборот, должен снизиться с 3,5% до 3,3%, благоприятен для владельцев VRI", - отмечает издание.

Даже прогноз реального ВВП, который, по ожиданиям МВФ, наоборот, должен снизиться с 3,5 до 3,3%, - благоприятен для держателей VRI. И если эти прогнозы оправдаются, выплаты по VRI начнутся не в 2020-м, а в 2019 году.

"То есть наша долговая нагрузка снова вырастет, что порядочно омрачит общую радость от прироста ВВП", - отмечает издание.

Напомним, что ранее МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.