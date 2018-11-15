МВФ и Всемирный банк выразили резкое недовольство борьбой с коррупцией в Украине

Главные кредиторы Украины – Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) – отмечают низкую результативность действий властей в борьбе с коррупцией.

"Мы видим существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов. В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низкая: ни одно высокопоставленное лицо не привлечено к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается как страна с высоким уровнем коррупции", – цитирует постпреда МВФ в Украине Йосту Люнгмана агентство Интерфакс-Украина с ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве.

Кроме того, остроту вопроса подчеркнула в своем выступлении также директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права – это то, что сдерживает инвесторов. Мы много общаемся с различными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину есть, но, вместе с тем, мы видим обеспокоенность инвесторов этими вопросами", – сказала она.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

Параллельно ВБ по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. Вместе с тем, новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена без достижения соглашения с МВФ.