МВФ готов созвать срочное заседание по выделению транша для Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард позитивно оценила текущий уровень сотрудничества с Украиной и статус подготовки новой программы финансирования stand-by. Уже в декабре совет директоров Фонда готов собраться для ее утверждения.

Об этом говорится в заявлении Лагард по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Все предварительные условия (prior actions), как ожидается, будут выполнены украинскими властями к 10 декабря, после чего срочно будет инициировано заседание совета директоров для обсуждения программы SBA", - отмечается в сообщении.

По ее словам, представители МВФ продолжают изучать ключевые параметры госбюджета Украины на 2019 год. Предварительный анализ документа является удовлетворительным, соответственно процесс оценки будет завершен в скором времени.

"Мы подтвердили позитивные и обоюдные взаимоотношения между Украиной и МВФ", - подчеркнула Лагард.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.

Ранее в Совете директоров МВФ заявляли, что готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. А также принятия госбюджета-2019.