МВФ доволен результатами пенсионной реформы в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) оценила пенсионную реформу в Украине, отметив, что она дает ожидаемые и ранее обсужденные результаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, миссия МВФ проанализировала реалии пенсионного обеспечения и насколько они соответствуют предыдущим прогнозам авторов реформы.

"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их и дольше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - отметил глава миссии МВФ ван Роден под время встречи с министром соцполитики Андреем Ревой.

При обсуждении изменений в назначении субсидий министр отметил, что предыдущая система субсидирования была 23 года, у нее только периодически вносились некоторые изменения, а сейчас принята новая система субсидирования, которая отвечает требованиям времени.

Напомним, что 3 октября Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа до 35 лет с 2018 года.

Впоследствии Кабмин пересмотрел размер пенсии после реформы. Так, минимальный размер пенсии в Украине возрастет до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее.

В марте этого года Министерство социальной политики заявило о намерениях повысить роль стажа для начисления пенсии. Тем самым планируется повысить сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.