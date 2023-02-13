Выплаты выросли почти втрое. Кто и при каких условиях может получить компенсацию по услуге муниципальная няня в 2023 году 13 февраля, 11:45 Возмещение стоимости услуги по уходу за детьми до трех лет муниципальная няня (Фото:vadimphoto1@gmail.com/depositphotos)

С 1 января 2023 года изменены подходы к возмещению стоимости услуги по уходу за детьми до трех лет муниципальная няня. Рассказываем, что изменилось и какова сумма компенсации.

Так, согласно Постановлению Кабмина от 30.12.2022 № 1474:

Увеличен размер компенсации с 2272 грн до 6700 грн. Теперь возмещение стоимости услуги муниципальная няня будет равно размеру одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. То есть 6700 грн в течение 2023 года. Сокращен список лиц, имеющих право претендовать на такую компенсацию.

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До 1 января 2023 года услуга муниципальная няня предоставлялась также для поддержки родителей, опекунов с двумя и более детьми до 3 лет.

Кто может получить компенсацию

В настоящее время рассчитывать на компенсацию могут родители, опекуны для обеспечения ухода за ребенком до 3 лет, нуждающегося в дополнительном уходе, а именно:

ребенок с инвалидностью;

ребенок, больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени;

инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени; ребенок, получивший тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность;

ребенок до 3 лет, если один из родителей опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

Кто может быть муниципальной няней

Муниципальная няня — это лицо, оказывающее услугу по уходу за детьми и с которым заключен договор об уходе за ребенком до трех лет, кроме государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования, родителей и опекунов ребенка. Муниципальной няней может быть:

любое физическое лицо — предприниматель ( КВЭД 97.00 и/или КВЭД 88.91);

КВЭД 97.00 и/или КВЭД 88.91); юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения ( КВЭД 78.20 и/или КВЭД 85.10).

КВЭД 78.20 и/или КВЭД 85.10). юридическое лицо на общей системе налогообложения не может являться муниципальной няней.

Какая сумма компенсации

С 2023 года также обновлен механизм начисления компенсации в зависимости от времени ухода за ребенком. Компенсация будет выплачиваться учитывая время осуществления ухода на основании акта о предоставленной услуге в размере, который определяется из расчета 100% минимальной заработной платы в почасовом размере, установленной на 1 января соответствующего года, за один час ухода, но не более 165 часов в месяц.

Обратите внимание, размер компенсации услуги муниципальная няня не может превышать стоимость услуги, уплаченную родителями или опекунами ребенка. Иными словами, например, если согласно акту предоставленных услуг няня ухаживала за ребенком 150 часов в январе месяце, то размер компенсации будет составлять: количество часов * минимальную заработную плату в почасовом размере на 2023 год = 150 ч * 40,46 грн = 6069 грн.

Какие документы необходимы для оформления компенсации

С 1 января также расширен список документов, необходимых для получения компенсации. Теперь ежемесячно нужно подавать не только документы, подтверждающие расходы на оплату няни (чек, расчетную квитанцию, выписку с банковского счета), а также документы, подтверждающие уход за ребенком (акт о предоставлении услуги муниципальная няня) и количество часов в месяц осуществления такого ухода. Форма акта о предоставленной услуге муниципальная няня по ссылке.