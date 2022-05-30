Сталь была из Мариуполя. Министр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в Украине 30 мая, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Железнодорожный мост через реку Ирпень (Фото:А.Азархина via facebook)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал количество поврежденных и разрушенных мостов и озвучил главные сложности для их восстановления.



Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины, рассказал о количестве разрушенных мостов в результате российского вторжения. «Разрушены около 300 автомобильных мостов и 50 железнодорожных, следовательно, не менее 350 мостов сломаны. Самые большие и важнейшие мосты были повреждены российской армией», - заявил Кубраков в интервью zeit.de.

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Министр добавил, что там, где только возможно строятся временные мосты. Однако эти мосты обычно не могут использоваться грузовиками.



"Риск повторного нападения все еще очень высок. Так будет до тех пор, пока у власти в России будет этот режим", - считает Кубраков. Но Украина не может ждать смены российских властей, поэтому сейчас нужно восстанавливать инфраструктуру. Это позволит запустить экономику. "Пока мы отстроили около 50 мостов, все временные", - рассказал министр.



По его подсчетам, для полного восстановления инфраструктуры требуется два года с момента окончания боевых действий. "Но только при условии, что у нас есть финансовые ресурсы и достаточно строительных компаний и работников", – уточнил Александр Кубраков. Восстановление разрушенных зданий, школ и больниц займет больше времени.



По словам министра инфраструктуры, есть не только сложности с финансированием, но и строительными материалами, особенно металлопрокатом. "Вся сталь для наших мостов приходила из Мариуполя. Теперь мы должны попытаться импортировать его из других стран", – рассказал министр.

Напомним, что в Мариуполе расположены два крупных металлургических комбината - Азовсталь и ММК им.Ильича. На их мощностях производился плоский стальной прокат, который использовался, в том числе, для строительства инфраструктурных объектов.

Производственные мощности Азовстали практически уничтожены. Информация о состоянии ММК им.Ильича ограничена.

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